Зеленський: Ми готові обміняти громадян КНР лише на українських воїнів з полону РФ

Україна готова обміняти полонених громадян КНР лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні, відповідний сигнал було передано.

Джерело: президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку "Українську правду" не було запрошено, "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. Ми передали такий сигнал".



Деталі: Полонені громадяни Китаю – Ванг Гуанцзюн 1991 р.н., був взятий в полон 4 квітня 2025 року у Білогорівці Донецької області воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. А також – Чжанг Ренбо, 1998 р.н., взятий в полон 5 квітня 2025 року біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою.



За словами глави держави, цих двох громадян Китаю доставили в Службу безпеки України в Київ. "Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо", - додав Зеленський.

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