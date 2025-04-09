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Зеленський: Ми готові обміняти громадян КНР лише на українських воїнів з полону РФ

Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 20:31
Зеленський: Ми готові обміняти громадян КНР лише на українських воїнів з полону РФ
Зеленський. фото Getty Images

Україна готова обміняти полонених громадян КНР лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні, відповідний сигнал було передано.

Джерело: президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку "Українську правду" не було запрошено, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. Ми передали такий сигнал".

Деталі: Полонені громадяни Китаю – Ванг Гуанцзюн 1991 р.н., був взятий в полон 4 квітня 2025 року у Білогорівці Донецької області воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. А також – Чжанг Ренбо, 1998 р.н., взятий в полон 5 квітня 2025 року біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою.

За словами глави держави, цих двох громадян Китаю доставили в Службу безпеки України в Київ. "Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо", - додав Зеленський.

Передісторія:

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  • 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
  • Двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.
  • Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.
  • Пекін у відповідь на повідомлення про взяття в полон двох китайських військових в Україні заявив, що перевіряє цю інформацію, і підкреслив, що завжди закликав своїх громадян утримуватися від участі у будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі.
  • За даними президента Зеленського, проти України на її території воюють 155 громадян КНР, однак їх може бути більше.

КитайполоненівійнаЗеленський
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