Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState
Субота, 10 травня 2025, 00:43
В ніч на 10 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ на Покровському напрямку в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.
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Передісторія:
- Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
- Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська окупаційна армія продовжила 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляючи фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".
- Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби 9 травня на фронті відбулося 162 бойових зіткнення, з них 51 – на Покровському напрямку.