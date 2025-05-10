Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 00:43
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 10 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

Реклама:

Передісторія: 

  • Росіяни заявили, що з 00.00 8 травня почало діяти так зване триденне перемир’я, яке очільник Кремля Володимир Путін оголосив одноосібно.
  • Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська окупаційна армія продовжила 8 травня атакувати по всій лінії фронту, тим самим виставляючи фарсом власні ж заяви про запровадження "перемир’я".
  • Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, від початку доби 9 травня на фронті відбулося 162 бойових зіткнення, з них 51 – на Покровському напрямку.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війнаперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
Посольство США попередило про ризик масованого обстрілу в найближчі дні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
Усі новини...
Донецька область
"Нова пошта" закриває останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
"Бабусю, я тримаю ваші ніжки": як поліція рятувала людей з розбомбленої багатоповерхівки в Костянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: 13 поранених, під завалами шукають людину
Останні новини
00:43
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState
00:20
Україна висловила демарш державам, чиї лідери відвідали парад у Москві
23:42
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
23:30
У прокат вийшов фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова": чи варто його подивитися
23:29
Reuters: В адміністрації Трампа готують для Гренландії угоду про включення у свою сферу впливу
23:02
фотоТисячі румунів зібрались на проєвропейські акції на тлі виборів президента
22:49
Як вступити у виш і нічого не пропустити: покроковий маршрут для абітурієнтів
22:42
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 162 зіткнення
22:29
футболВ Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19
22:19
Премʼєрка Італії візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: