Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState

В ніч на 10 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

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Передісторія: