Оккупанты продвинулись на Покровском направлении – DeepState

В ночь на 10 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения у Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.

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