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Оккупанты продвинулись на Покровском направлении – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 10 мая 2025, 00:43
Оккупанты продвинулись на Покровском направлении – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 10 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения у Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.

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Предыстория: 

  • Россияне заявили, что с 00.00 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил единолично.
  • Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская оккупационная армия продолжила 8 мая атаковать по всей линии фронта, тем самым выставляя фарсом собственные же заявления о введении "перемирия".
  • Согласно сообщению Генштаба ВСУ, с начала суток 9 мая на фронте произошло 162 боевых столкновения, из них 51 – на Покровском направлении.

Донецкая областьоккупацияроссийско-украинская войнаперемирие
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