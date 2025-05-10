Оккупанты продвинулись на Покровском направлении – DeepState
Суббота, 10 мая 2025, 00:43
В ночь на 10 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Покровском направлении в Донецкой области.
Источник: DeepState
Детали: Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения у Романовки, Александрополя и Новой Полтавки на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте.
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Предыстория:
- Россияне заявили, что с 00.00 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил единолично.
- Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская оккупационная армия продолжила 8 мая атаковать по всей линии фронта, тем самым выставляя фарсом собственные же заявления о введении "перемирия".
- Согласно сообщению Генштаба ВСУ, с начала суток 9 мая на фронте произошло 162 боевых столкновения, из них 51 – на Покровском направлении.