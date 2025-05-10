Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії

У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.

Джерело: уряд Пакистану в соцмережі Х, CNN

Дослівно: "Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася".

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OPERATION BUNYAN UN MARSOOS STARTS



"آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ کا آغاز ہو چکا ہے"#PakistanZindabad 🇵🇰 — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 10, 2025

Деталі: Пакистанські військові розпочали дії у відповідь на "індійську агресію", повідомило державне телебачення Пакистану.

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Оголошення пролунало невдовзі після заяв Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.

Одразу після цього уряд Пакистану опублікував у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".

"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Також Пакистан заявив, що завдав ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур.

За словами пакистанських військових, у межах відплатної акції "око за око" вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, з яких, як стверджується, здійснювалися ракетні удари по Пакистану.

Передісторія: