Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 03:25
Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.

Джерело: уряд Пакистану в соцмережі Х, CNN

Дослівно: "Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася".

Реклама:

Деталі: Пакистанські військові розпочали дії у відповідь на "індійську агресію", повідомило державне телебачення Пакистану.

РЕКЛАМА:

Оголошення пролунало невдовзі після заяв Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.

Одразу після цього уряд Пакистану опублікував у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".

"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Також Пакистан заявив, що завдав ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур.

За словами пакистанських військових, у межах відплатної акції "око за око" вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, з яких, як стверджується, здійснювалися ракетні удари по Пакистану.

Передісторія:

  • В середу, 7 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану. Пакистан обіцяв відповісти.

ПакистанІндіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
Посольство США попередило про ризик масованого обстрілу в найближчі дні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Усі новини...
Пакистан
ЗСУ в Тьоткіно, "перемирʼя" та індо-пакистанський конфлікт – головне про війну за тиждень
CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії
Пакистан заявив про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії – ЗМІ
Останні новини
03:25
Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
03:07
Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет – Reuters
02:21
Лідери Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії прямують до Києва
01:52
Чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні: календар та результати
01:51
Кім Чен Ин заявив про "виправдану" участь КНДР у війні проти України
00:43
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – DeepState
00:20
Україна висловила демарш державам, чиї лідери відвідали парад у Москві
23:42
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
23:30
У прокат вийшов фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова": чи варто його подивитися
23:29
Reuters: В адміністрації Трампа готують для Гренландії угоду про включення у свою сферу впливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: