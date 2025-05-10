Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції проти Індії
У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.
Джерело: уряд Пакистану в соцмережі Х, CNN
Дослівно: "Операція "Баньян Аль-Марсус" розпочалася".
OPERATION BUNYAN UN MARSOOS STARTS— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 10, 2025
"آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ کا آغاز ہو چکا ہے"#PakistanZindabad 🇵🇰
Деталі: Пакистанські військові розпочали дії у відповідь на "індійську агресію", повідомило державне телебачення Пакистану.
Оголошення пролунало невдовзі після заяв Пакистану про атаки Індії на його військові авіабази.
Одразу після цього уряд Пакистану опублікував у мережі X повідомлення в якому попередив, що "Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану".
"Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку", – йдеться в повідомленні.
Також Пакистан заявив, що завдав ударів по індійському аеродрому Патанкот і військово-повітряній базі Удхампур.
За словами пакистанських військових, у межах відплатної акції "око за око" вони націлилися на індійські військово-повітряні бази, з яких, як стверджується, здійснювалися ракетні удари по Пакистану.
Передісторія:
- В середу, 7 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану. Пакистан обіцяв відповісти.