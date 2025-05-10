Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии

В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.

Источник: правительство Пакистана в соцсети Х, CNN

Дословно: "Операция "Баньян Аль-Марсус" началась".

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OPERATION BUNYAN UN MARSOOS STARTS



"آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ کا آغاز ہو چکا ہے"#PakistanZindabad 🇵🇰 — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 10, 2025

Детали: Пакистанские военные начали действия в ответ на "индийскую агрессию", сообщило государственное телевидение Пакистана.

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Объявление прозвучало вскоре после заявлений Пакистана об атаках Индии на его военные авиабазы.

Сразу после этого правительство Пакистана опубликовало в сети X сообщение, в котором предупредило, что "Индия должна подготовиться к ответу Пакистана".

"Вооруженные силы Пакистана полностью готовы защищать родину, воздушное пространство и национальную безопасность", – говорится в сообщении.

Также Пакистан заявил, что нанес удары по индийскому аэродрому Патанкот и военно-воздушной базе Удхампур.

По словам пакистанских военных, в рамках возмездной акции "око за око" они нацелились на индийские военно-воздушные базы, с которых, как утверждается, осуществлялись ракетные удары по Пакистану.

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