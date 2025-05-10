У війні проти України РФ втратила ще 1310 військових – Генштаб
Субота, 10 травня 2025, 07:35
За минулу добу російська армія втратила 1 310 солдатів та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 964 580 (+1 310) осіб;
- танків – 10 790 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 22 440 (+7) од;
- артилерійських систем – 27 637 (+49) од;
- засобів ППО – 1 158 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 482 (+36) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 830 (+106) од;
Дані уточнюються.