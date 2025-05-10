В войне против Украины РФ потеряла еще 1310 военных – Генштаб
Суббота, 10 мая 2025, 07:35
За минувшие сутки российская армия потеряла 1110 солдат и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 964 580 (+1 310) человек;
- танков – 10 790 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 22 440 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 27 637 (+49) ед;
- средств ПВО – 1 158 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 482 (+36) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 830 (+106) ед;
Данные уточняются.