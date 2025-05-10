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В войне против Украины РФ потеряла еще 1310 военных – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 10 мая 2025, 07:35
В войне против Украины РФ потеряла еще 1310 военных – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российская армия потеряла 1110 солдат и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 964 580 (+1 310) человек;
  • танков – 10 790 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 440 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 27 637 (+49) ед;
  • средств ПВО – 1 158 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 482 (+36) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 830 (+106) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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