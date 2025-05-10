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"Місто зрівняли з землею": військові показали Вовчанськ за рік після наступу РФ

Роман ПетренкоСубота, 10 травня 2025, 09:40
Місто зрівняли з землею: військові показали Вовчанськ за рік після наступу РФ
усі фото: 34 окремий мотопіхотний батальйон Вовкодави 57 ОМПБр

Воїни 34 окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави 57 ОМПБр показали фото з Вовчанська Харківської області, на який рівно рік тому почався російський наступ.

Джерело: 34 окремий мотопіхотний батальйон Вовкодави

Дослівно: "Батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе. Це східна околиця Вовчанська.

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Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було прийнято рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо понад 10 місяців.

За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони. Далі була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську. Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності".

 

Деталі: Військові розповідають, що за рік місто практично зрівняли з землею – складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі, оборону доводиться тримати в руїнах.

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Дослівно: "Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас".

 

Деталі: За даними військових, техніка в місто не заїжджає, робота артилерії обмежена.

В цих умовах на передній план виходить піхота.

 

Противник щодня проводить штурмові дії. "Вовчанськ став для росіян м’ясорубкою, в яку вони постійно закидають нове м’ясо", - пишуть військові.

Харківська областьокупаціядеокупація
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