"Город сравняли с землей": военные показали Волчанск через год после наступления РФ

Воины 34 отдельного мотопехотного батальона Волкодавы 57 ОМПБр показали фото из Волчанска Харьковской области, на который ровно год назад началось российское наступление.

Источник: 34 отдельный мотопехотный батальон Вовкодавы

Дословно: "Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска.

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Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев.

За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности".

Детали: Военные рассказывают, что за год город практически сравняли с землей - сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, оборону приходится держать в руинах.

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Дословно: "От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно".

Детали: По данным военных, техника в город не заезжает, работа артиллерии ограничена.

В этих условиях на передний план выходит пехота.

Противник ежедневно проводит штурмовые действия. "Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают нов