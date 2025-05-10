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"Город сравняли с землей": военные показали Волчанск через год после наступления РФ

Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 09:40
Город сравняли с землей: военные показали Волчанск через год после наступления РФ
все фото: 34 отдельный мотопехотный батальон Волкодавы 57 ОМПБр

Воины 34 отдельного мотопехотного батальона Волкодавы 57 ОМПБр показали фото из Волчанска Харьковской области, на который ровно год назад началось российское наступление.

Источник: 34 отдельный мотопехотный батальон Вовкодавы

Дословно: "Батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое. Это восточная окраина Волчанска.

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Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев.

За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны. Далее была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности".

 

Детали: Военные рассказывают, что за год город практически сравняли с землей - сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, оборону приходится держать в руинах.

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Дословно: "От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно".

 

Детали: По данным военных, техника в город не заезжает, работа артиллерии ограничена.

В этих условиях на передний план выходит пехота.

 

Противник ежедневно проводит штурмовые действия. "Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают нов

Харьковская областьоккупациядеоккупация
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