Генсек НАТО приєднався до заклику "Коаліції рішучих" щодо 30-денного перемир’я в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав звернення понад 20 світових лідерів у межах "Коаліції рішучих" щодо 30-денного припинення вогню в Україні.

Джерело: заява Марка Рютте 10 травня у соцмережі X

Деталі: Рютте наголосив, що зустріч підтвердила спільну рішучість світових демократій підтримувати Україну.

Реклама:

Пряма мова: "Приєднався цього ранку до понад 20 лідерів під час дзвінка "Коаліції рішучих", щоб просунути зусилля зі встановлення справедливого й тривалого миру для України.

Це має початися з 30-денного безумовного припинення вогню і ґрунтуватися на постійній, конкретній підтримці.

З нашої сьогоднішньої зустрічі очевидно: ми єдині у своїй рішучості та продовжуємо стояти на боці України".

Joined more than 20 leaders for the Coalition of the Willing call this morning to advance efforts to ensure a just and lasting peace for Ukraine 🇺🇦

This starts with a 30-day unconditional ceasefire and must be underpinned by continued, concrete support

It’s clear from our… https://t.co/8oLPpe8DnG