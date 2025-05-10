Генсек НАТО приєднався до заклику "Коаліції рішучих" щодо 30-денного перемир’я в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав звернення понад 20 світових лідерів у межах "Коаліції рішучих" щодо 30-денного припинення вогню в Україні.
Джерело: заява Марка Рютте 10 травня у соцмережі X
Деталі: Рютте наголосив, що зустріч підтвердила спільну рішучість світових демократій підтримувати Україну.
Пряма мова: "Приєднався цього ранку до понад 20 лідерів під час дзвінка "Коаліції рішучих", щоб просунути зусилля зі встановлення справедливого й тривалого миру для України.
Це має початися з 30-денного безумовного припинення вогню і ґрунтуватися на постійній, конкретній підтримці.
З нашої сьогоднішньої зустрічі очевидно: ми єдині у своїй рішучості та продовжуємо стояти на боці України".
Joined more than 20 leaders for the Coalition of the Willing call this morning to advance efforts to ensure a just and lasting peace for Ukraine 🇺🇦— Mark Rutte (@SecGenNATO) May 10, 2025
This starts with a 30-day unconditional ceasefire and must be underpinned by continued, concrete support
It’s clear from our… https://t.co/8oLPpe8DnG
Передісторія:
- У суботу, 10 травня, лідери чотирьох європейських країн оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.