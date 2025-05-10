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Генсек НАТО приєднався до заклику "Коаліції рішучих" щодо 30-денного перемир’я в Україні

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 15:05
Генсек НАТО приєднався до заклику Коаліції рішучих щодо 30-денного перемир’я в Україні
Марк Рютте/nato.int

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав звернення понад 20 світових лідерів у межах "Коаліції рішучих" щодо 30-денного припинення вогню в Україні.

Джерело: заява Марка Рютте 10 травня у соцмережі X

Деталі: Рютте наголосив, що зустріч підтвердила спільну рішучість світових демократій підтримувати Україну.

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Пряма мова: "Приєднався цього ранку до понад 20 лідерів під час дзвінка "Коаліції рішучих", щоб просунути зусилля зі встановлення справедливого й тривалого миру для України.

Це має початися з 30-денного безумовного припинення вогню і ґрунтуватися на постійній, конкретній підтримці.

З нашої сьогоднішньої зустрічі очевидно: ми єдині у своїй рішучості та продовжуємо стояти на боці України".

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Передісторія:

  • У суботу, 10 травня, лідери чотирьох європейських країн оприлюднили спільну заяву, у якій закликали Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

НАТОкоаліція рішучихперемир’я
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