Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО присоединился к призыву "Коалиции решительных" о 30-дневном перемирии в Украине

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 15:05
Генсек НАТО присоединился к призыву Коалиции решительных о 30-дневном перемирии в Украине
Марк Рютте/nato.int

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал обращение более чем 20 мировых лидеров в рамках "Коалиции решительных" по поводу 30-дневного прекращения огня в Украине.

Источник: заявление Марка Рютте 10 мая в социальной сети X

Подробности: Рютте подчеркнул, что встреча подтвердила общую решимость демократических стран продолжать поддержку Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Присоединился сегодня утром к более чем 20 лидерам во время звонка "Коалиции решительных", чтобы продвигать усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины.

Это должно начаться с 30-дневного безусловного прекращения огня и основываться на постоянной, конкретной поддержке.

Сегодняшняя встреча ясно показала: мы едины в своей решимости и продолжаем стоять на стороне Украины".

РЕКЛАМА:

Предистория

НАТОкоалиция решительныхперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский считает "неживой" идею демилитаризованной зоны в войне с РФ
Трамп: Индия и Пакистан согласились немедленно прекратить огонь
Шестерых должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей
В Индийский океан упала станция СССР, запущенная в 1972 году
фото"Город сравняли с землей": военные показали Волчанск через год после наступления РФ
Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда запускала "Орешник"
Все новости...
НАТО
Глава МИД Германии: Путь Украины в НАТО необратим
Новые безопасностные альянсы как альтернатива мировому порядку диктатур. Впереди будет тот, кто овладеет технологиями
FT: В ЕС ломают голову, как не разозлить Трампа, чтобы не сорвался саммит НАТО
Последние новости
16:33
Кэллог: 30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны РФ против Украины
16:19
Стармер сообщил о договоренности Запада не ослаблять санкции против РФ "до конца"
16:09
Зеленский считает "неживой" идею демилитаризованной зоны в войне с РФ
16:02
Аист-"отшельник" и золотомушка: в Минокружении показали "самых стильных" мигрирующих птиц
15:58
Украинка Шолохова стала чемпионкой Европы по каратэ
15:56
160 тысяч испанцев были изолированы в домах из-за токсичного облака
15:49
ЕС и США намерены усилить санкции против России в случае отказа от перемирия
15:47
Цены на лук растут
15:40
"Коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней
15:33
Фицо обещает Путину заблокировать отказ ЕС от российского газа
Все новости...
Реклама:
Реклама: