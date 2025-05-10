Генсек НАТО присоединился к призыву "Коалиции решительных" о 30-дневном перемирии в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал обращение более чем 20 мировых лидеров в рамках "Коалиции решительных" по поводу 30-дневного прекращения огня в Украине.
Источник: заявление Марка Рютте 10 мая в социальной сети X
Подробности: Рютте подчеркнул, что встреча подтвердила общую решимость демократических стран продолжать поддержку Украины.
Прямая речь: "Присоединился сегодня утром к более чем 20 лидерам во время звонка "Коалиции решительных", чтобы продвигать усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины.
Это должно начаться с 30-дневного безусловного прекращения огня и основываться на постоянной, конкретной поддержке.
Сегодняшняя встреча ясно показала: мы едины в своей решимости и продолжаем стоять на стороне Украины".
Joined more than 20 leaders for the Coalition of the Willing call this morning to advance efforts to ensure a just and lasting peace for Ukraine 🇺🇦— Mark Rutte (@SecGenNATO) May 10, 2025
This starts with a 30-day unconditional ceasefire and must be underpinned by continued, concrete support
It’s clear from our… https://t.co/8oLPpe8DnG
Предистория:
- В субботу, 10 мая, лидеры четырёх европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.