Генсек НАТО присоединился к призыву "Коалиции решительных" о 30-дневном перемирии в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал обращение более чем 20 мировых лидеров в рамках "Коалиции решительных" по поводу 30-дневного прекращения огня в Украине.

Источник: заявление Марка Рютте 10 мая в социальной сети X

Подробности: Рютте подчеркнул, что встреча подтвердила общую решимость демократических стран продолжать поддержку Украины.

Прямая речь: "Присоединился сегодня утром к более чем 20 лидерам во время звонка "Коалиции решительных", чтобы продвигать усилия по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины.

Это должно начаться с 30-дневного безусловного прекращения огня и основываться на постоянной, конкретной поддержке.

Сегодняшняя встреча ясно показала: мы едины в своей решимости и продолжаем стоять на стороне Украины".

