Axios: Зеленський сказав Трампу, що готовий до прямих переговорів з РФ у разі 30-денного перемир’я
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з очільником США Дональдом Трампом заявив про готовність України до прямих мирних переговорів із Росією, якщо та погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.
Джерело: Axios із посиланням на два джерела, обізнані зі змістом 15-хвилинної розмови
Дослівно: Два джерела, обізнані з 15-хвилинною розмовою, повідомили, що Зеленський та європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.
Деталі: Зеленський та європейські лідери наголосили, що Київ готовий до повного припинення бойових дій на суходолі, у повітрі та на морі з понеділка, 12 травня. У разі погодження та ефективного міжнародного моніторингу, сторони могли б перейти до наступного етапу – переговорного процесу.
Вони наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії, повідомили джерела.
Дослівно: "Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією".
Деталі: Друге джерело повідомило, що Трамп радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.
Передісторія:
- Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
- Раніше цього тижня Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями тій стороні, яка його відкине. Кремль наразі не дав офіційної відповіді.
- Перед цим Трамп сказав, що пропозиція "триденного перемир’я" від Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.
- Також він висловив думку, що правитель РФ став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.