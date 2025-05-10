Axios: Зеленський сказав Трампу, що готовий до прямих переговорів з РФ у разі 30-денного перемир’я

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з очільником США Дональдом Трампом заявив про готовність України до прямих мирних переговорів із Росією, якщо та погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.

Джерело: Axios із посиланням на два джерела, обізнані зі змістом 15-хвилинної розмови

Дослівно: Два джерела, обізнані з 15-хвилинною розмовою, повідомили, що Зеленський та європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.

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Деталі: Зеленський та європейські лідери наголосили, що Київ готовий до повного припинення бойових дій на суходолі, у повітрі та на морі з понеділка, 12 травня. У разі погодження та ефективного міжнародного моніторингу, сторони могли б перейти до наступного етапу – переговорного процесу.

Вони наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії, повідомили джерела.

Дослівно: "Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією".

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Деталі: Друге джерело повідомило, що Трамп радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

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