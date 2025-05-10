Axios: Зеленский сказал Трампу, что готов к прямым переговорам с РФ в случае 30-дневного перемирия

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием 15-минутного разговора

Дословно: "Два источника, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу: если будет достигнута договорённость о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией".

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Подробности: Зеленский и европейские лидеры подчеркнули, что Киев готов к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море, начиная с понедельника, 12 мая. В случае согласия и эффективного международного мониторинга стороны могли бы перейти к следующему этапу — переговорному процессу.

Они также сообщили Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России, отметили источники.

Дословно: "Трамп, по-видимому, остался доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией".

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Подробности: Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все лидеры поддержали его инициативу.

Предыстория: