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Axios: Зеленский сказал Трампу, что готов к прямым переговорам с РФ в случае 30-дневного перемирия

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 17:28
Axios: Зеленский сказал Трампу, что готов к прямым переговорам с РФ в случае 30-дневного перемирия
ОП

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием 15-минутного разговора

Дословно: "Два источника, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу: если будет достигнута договорённость о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией".

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Подробности: Зеленский и европейские лидеры подчеркнули, что Киев готов к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море, начиная с понедельника, 12 мая. В случае согласия и эффективного международного мониторинга стороны могли бы перейти к следующему этапу — переговорному процессу.

Они также сообщили Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России, отметили источники.

Дословно: "Трамп, по-видимому, остался доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией".

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Подробности: Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все лидеры поддержали его инициативу.

Предыстория:

  • После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
  • Ранее на этой неделе Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями стороне, которая откажется. Кремль пока не дал официального ответа.
  • До этого Трамп заявил, что предложение Путина о "трёхдневном перемирии" - это "очень щедро" по сравнению с тем, что предлагалось ранее.
  • Также он выразил мнение, что российский лидер стал более склонным к заключению мира после недавнего падения цен на нефть.

Зеленскийперемириепереговоры
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