ЗМІ: СБУ затримала "злодія в законі", якого помітили на святкуванні зі спецслужбовцем

За даними джерел ZN.UA, у суботу 10 травня Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерела в спецслужбах

Деталі: Видання повідомляє, що "злодія в законі" вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

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Що передувало: 9 травня "Українська правда" писала, що 1 березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".

Після публікації УП керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.