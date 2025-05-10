СМИ: СБУ задержала "вора в законе", которого заметили на праздновании со спецслужащим

По данным источников ZN.UA, в субботу 10 мая Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах

Детали: Издание сообщает, что "вора в законе" уже доставили в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке.

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Что предшествовало: 9 мая "Украинская правда" писала, что 1 марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

После публикации УП руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.