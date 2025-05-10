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Зеленський підтвердив готовність до будь-якого формату перемовин після припинення вогню

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 18:30
Зеленський підтвердив готовність до будь-якого формату перемовин після припинення вогню
ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Джерело: допис Володимира Зеленського у соціальній мережі Х

Дослівно: "Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії".

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Деталі: У заяві наголошується, що ця ініціатива залишається в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли її вперше запропонували Сполучені Штати.

Дослівно: "Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі".

Передісторія:

  • За даними Axios, Зеленський 10 травня під час телефонної розмови з очільником США Дональдом Трампом заявив про готовність України до прямих мирних переговорів із Росією, якщо та погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.
  • Водночас учасники розмови попередили, що у разі відмови Росії від перемир’я, Європа та США запровадять нові санкції проти російської економіки.
  • Раніше цього тижня Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями тій стороні, яка його відкине. Кремль наразі не дав офіційної відповіді.

Зеленськийпереговориперемир’я
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