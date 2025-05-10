Зеленський підтвердив готовність до будь-якого формату перемовин після припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Джерело: допис Володимира Зеленського у соціальній мережі Х

Дослівно: "Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії".

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Деталі: У заяві наголошується, що ця ініціатива залишається в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли її вперше запропонували Сполучені Штати.

Дослівно: "Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі".

Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з @POTUS. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу.



Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня.… РЕКЛАМА: May 10, 2025

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