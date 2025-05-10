Зеленський підтвердив готовність до будь-якого формату перемовин після припинення вогню
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Джерело: допис Володимира Зеленського у соціальній мережі Х
Дослівно: "Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії".
Деталі: У заяві наголошується, що ця ініціатива залишається в силі ще з переговорів у Саудівській Аравії, коли її вперше запропонували Сполучені Штати.
Дослівно: "Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі".
Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з @POTUS. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу.
Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2025РЕКЛАМА:
Передісторія:
- За даними Axios, Зеленський 10 травня під час телефонної розмови з очільником США Дональдом Трампом заявив про готовність України до прямих мирних переговорів із Росією, якщо та погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню.
- Водночас учасники розмови попередили, що у разі відмови Росії від перемир’я, Європа та США запровадять нові санкції проти російської економіки.
- Раніше цього тижня Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир’я і пригрозив санкціями тій стороні, яка його відкине. Кремль наразі не дав офіційної відповіді.