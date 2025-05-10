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Зеленский подтвердил готовность к любому формату переговоров после прекращения огня

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 18:30
Зеленский подтвердил готовность к любому формату переговоров после прекращения огня
ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.

Источник: пост Владимира Зеленского в социальной сети X

Дословно: "Хороший разговор — позитивный и конкретный. Благодарен президенту Трампу. Наша общая позиция: немедленное, полное и безусловное прекращение огня необходимо минимум на 30 дней. Мы предлагаем начать с понедельника, 12 мая. Ждём ответа от России".

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Детали: В заявлении подчёркивается, что эта инициатива остаётся в силе ещё с переговоров в Саудовской Аравии, когда её впервые предложили Соединённые Штаты.

Дословно: "Когда наступит прекращение огня — это будет наилучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате".

Предыстория:

  • По данным Axios, Владимир Зеленский 10 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.
  • В то же время участники разговора предупредили, что в случае отказа России от перемирия США и страны Европы введут новые санкции против российской экономики.
  • Ранее на этой неделе Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями стороне, которая откажется. Кремль пока не дал официального ответа.

Зеленскийпереговорыперемирие
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