Зеленский подтвердил готовность к любому формату переговоров после прекращения огня
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.
Источник: пост Владимира Зеленского в социальной сети X
Дословно: "Хороший разговор — позитивный и конкретный. Благодарен президенту Трампу. Наша общая позиция: немедленное, полное и безусловное прекращение огня необходимо минимум на 30 дней. Мы предлагаем начать с понедельника, 12 мая. Ждём ответа от России".
Детали: В заявлении подчёркивается, что эта инициатива остаётся в силе ещё с переговоров в Саудовской Аравии, когда её впервые предложили Соединённые Штаты.
Дословно: "Когда наступит прекращение огня — это будет наилучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате".
Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з @POTUS. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу.
Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2025РЕКЛАМА:
Предыстория:
- По данным Axios, Владимир Зеленский 10 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.
- В то же время участники разговора предупредили, что в случае отказа России от перемирия США и страны Европы введут новые санкции против российской экономики.
- Ранее на этой неделе Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями стороне, которая откажется. Кремль пока не дал официального ответа.