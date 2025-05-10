Зеленский подтвердил готовность к любому формату переговоров после прекращения огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.

Источник: пост Владимира Зеленского в социальной сети X

Дословно: "Хороший разговор — позитивный и конкретный. Благодарен президенту Трампу. Наша общая позиция: немедленное, полное и безусловное прекращение огня необходимо минимум на 30 дней. Мы предлагаем начать с понедельника, 12 мая. Ждём ответа от России".

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Детали: В заявлении подчёркивается, что эта инициатива остаётся в силе ещё с переговоров в Саудовской Аравии, когда её впервые предложили Соединённые Штаты.

Дословно: "Когда наступит прекращение огня — это будет наилучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате".

Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з @POTUS. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу.



Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня.… РЕКЛАМА: May 10, 2025

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