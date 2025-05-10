Стармер та Макрон відкинули вимоги РФ для перемир'я: Жодних попередніх умов

"Коаліція рішучих" відкинула вимоги Росії припинити постачання зброї Україні для припинення вогню, підкресливши необхідність 30-денного перемир'я без будь-яких попередніх умов.

Джерело: прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі "коаліції рішучих" у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стармера: "За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню. А ми наголошуємо на безумовному припинення вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов.

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Йдеться про безумовне припинення вогню на землі, у морі, у небі. Це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливістю розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися".

Пряма мова Макрона: "Ми абсолютно відкидаємо будь-яку можливість будь-яких поступок. Ми наголошуємо: жодних попередніх умов щодо припинення постачання зброї чи якихось інших моментів. Жодних. Маємо бути чіткими: якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України".

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