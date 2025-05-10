Стармер и Макрон отвергли требования РФ для перемирия: Никаких предварительных условий

"Коалиция решительных" отвергла требования России прекратить поставки оружия Украине для прекращения огня, подчеркнув необходимость 30-дневного перемирия без каких-либо предварительных условий.

Источник: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "коалиции решительных" в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стармера: "За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня. А мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий.

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Речь идет о безусловном прекращении огня на земле, в море, в небе. Это должно быть прекращение огня с возможностью продолжения, с возможностью мониторинга, с возможностью разведения сил вокруг линии контроля. С помощью всех, кто хочет присоединиться к коалиции, это будет делаться".

Прямая речь Макрона: "Мы абсолютно отвергаем любую возможность каких-либо уступок. Мы подчеркиваем: никаких предварительных условий о прекращении поставок оружия или каких-то других моментов. Никаких. Должны быть четкими: если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины".

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