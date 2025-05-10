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Кремль відмовляється від 30-денного перемир'я, поки Україні постачається зброя – Пєсков

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 08:08
Кремль відмовляється від 30-денного перемир'я, поки Україні постачається зброя – Пєсков
Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю ABC News

Деталі: За його словами, Путін нібито підтримав пропозицію 30-денного перемир’я, однак вигадав нову причину, яка заважає Москві дотриматися її.

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Пєсков заявив, що Кремль вважає реалізацію цієї ініціативи неможливою, допоки "на фронтах російські війська наступають і роблять це досить упевнено". А на час перемир’я, за його словами, слід припинити постачання західного озброєння зі Сполучених Штатів та країн Європи.

"Це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу?", – заявив речник Путіна.

Пєсков також стверджує, що Путін нібито "робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом", але за відсутності "мирних і дипломатичних засобів" Москва "змушена продовжувати військову операцію".

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Передісторія:

  • Напередодні агентство Reuters із посиланням на дипломатичне джерело повідомило, що США та європейські союзники завершують підготовку пропозиції Москві про 30-денне припинення вогню в Україні, а якщо Росія відмовиться, на неї чекають нові санкції з боку ЄС і США.
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "занадто великими" вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити.
  • Раніше Венс заявив, що війна Росії проти України не зможе закінчитися найближчим часом. Разом з тим він висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною. 
  • Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент погодився з тим, що лідер Росії Володимир Путін – воєнний злочинець, однак наголосив, що з ним все одно потрібно розмовляти.

Росіяросійсько-українська війна
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