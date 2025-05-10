Кремль відмовляється від 30-денного перемир'я, поки Україні постачається зброя – Пєсков

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін відкидає можливість 30-денного припинення вогню, якщо Захід не припинить постачання озброєння Україні.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю ABC News

Деталі: За його словами, Путін нібито підтримав пропозицію 30-денного перемир’я, однак вигадав нову причину, яка заважає Москві дотриматися її.

Реклама:

Пєсков заявив, що Кремль вважає реалізацію цієї ініціативи неможливою, допоки "на фронтах російські війська наступають і роблять це досить упевнено". А на час перемир’я, за його словами, слід припинити постачання західного озброєння зі Сполучених Штатів та країн Європи.

"Це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу?", – заявив речник Путіна.

Пєсков також стверджує, що Путін нібито "робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом", але за відсутності "мирних і дипломатичних засобів" Москва "змушена продовжувати військову операцію".

РЕКЛАМА:

Передісторія: