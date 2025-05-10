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У Кремлі заявили, що мають подумати про 30-денне перемир'я

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 20:06
У Кремлі заявили, що мають подумати про 30-денне перемир'я
Дмитро Пєсков, фото Anadolu via Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія подумає про пропозицію України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.

Джерело: Пєсков у коментарі CNN

Деталі: На прохання прокоментувати цю вимоги "коаліції рішучих" Пєсков спершу взявся звинувачувати Україну в тому, що вона нібито не підтримала оголошене РФ в односторонньому порядку триденне "припинення вогню". Як відомо, за даними Генштабу та української влади, Росія сама ж його не дотримувалася.

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Згодом на повторне питання про вимогу 30-денного перемир'я Пєсков сказав: "Ми маємо подумати про це, це нові події. Ми маємо свою власну позицію".

Речник також знову повторив ідею, що Росія нібито готова до діалогу й спроб врегулювання війни в Україні, цінує зусилля посередників і вдячна адміністрації Дональда Трампа. Водночас він назвав марними спроби тиснути на Росію.

Передісторія:

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Росіяперемир’я
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