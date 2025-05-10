У Кремлі заявили, що мають подумати про 30-денне перемир'я
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія подумає про пропозицію України, Європи та США про 30-денне припинення вогню.
Джерело: Пєсков у коментарі CNN
Деталі: На прохання прокоментувати цю вимоги "коаліції рішучих" Пєсков спершу взявся звинувачувати Україну в тому, що вона нібито не підтримала оголошене РФ в односторонньому порядку триденне "припинення вогню". Як відомо, за даними Генштабу та української влади, Росія сама ж його не дотримувалася.
Згодом на повторне питання про вимогу 30-денного перемир'я Пєсков сказав: "Ми маємо подумати про це, це нові події. Ми маємо свою власну позицію".
Речник також знову повторив ідею, що Росія нібито готова до діалогу й спроб врегулювання війни в Україні, цінує зусилля посередників і вдячна адміністрації Дональда Трампа. Водночас він назвав марними спроби тиснути на Росію.
Передісторія:
- Раніше кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія вимагатиме припинення поставок американських та європейських озброєнь в Україну під час будь-якого потенційного припинення вогню.
- За підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.
- ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.
- "Коаліція рішучих" також відкинула вимоги Росії припинити постачання зброї Україні для припинення вогню, підкресливши необхідність 30-денного перемир'я без будь-яких попередніх умов.