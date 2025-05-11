Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле и не упомянул о 30-дневном перемирии

В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Источник: обращение Путина, пропагандистское российское издание ТАСС

Детали: Путин предложил в четверг, 15 мая, прямые переговоры с Украиной и там же обсудить новые перемирия.

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Прямая речь Путина: "Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны".

Детали: В своем обращении Путин впервые так называемую "СВО" назвал войной.

По словам правителя Кремля, он предлагает возобновить прямые переговоры "без предварительных условий".

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В обращении Путин также заявил, что ожидает ответа на свое предложение от киевских властей и их "кураторов".

Правитель России в очередной раз не обошел вопрос устранения "первопричин конфликта" (войны РФ против Украины – ред.).

Кроме того, Путин заявил, что проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время своего обращения Путин не упомянул о 30-дневном перемирии. Вечером 10 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия подумает о предложении Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня.

По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, делегация от РФ поедет в Стамбул, о ее составе будет объявлено позже.