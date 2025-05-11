Трамп після виступу Путіна: Уявіть, якщо ця "кривава баня" нарешті закінчиться

Американський президент Дональд Трамп після візиту лідерів "коаліції рішучих" до Києва та нічного виступу господаря Кремля Володимира Путіна заговорив про "потенційно великий день" для України та Росії та про завершення війни.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп не уточнив, він відреагував на обидві події, чи на одну з них.

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Пряма мова Трампа: "Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо ця нескінченна "кривава баня" нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ.

Я продовжу працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хоче натомість зосередитися на Відбудові та Торгівлі. Величезний тиждень попереду!".

Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

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За підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.