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Трамп после выступления Путина: Представьте, если эта "кровавая баня" наконец закончится

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 08:36
Трамп после выступления Путина: Представьте, если эта кровавая баня наконец закончится
фото: getty images

Американский президент Дональд Трамп после визита лидеров "коалиции решительных" в Киев и ночного выступления хозяина Кремля Владимира Путина заговорил о "потенциально большом дне" для Украины и России и о завершении войны.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Детали: Трамп не уточнил, он отреагировал на оба события, или на одно из них.

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Прямая речь Трампа: "Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.

Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хочет вместо этого сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Огромная неделя впереди!".

Напомним: В ночном заявлении 11 мая Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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По итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

ТрампЗеленскийПутинпереговоры
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