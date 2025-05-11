Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.

Джерело: Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

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Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись".

Деталі: Тим часом Єрмак заявив, що "Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну" і наголошує на припиненні вогню як на першому кроку до завершення війни.

Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

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За підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.