Зеленский отметил, что "россияне задумались о войне", но ждет прекращения огня

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия "задумалась о прекращении огня" и назвал это хорошим знаком.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

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Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться".

Напомним: В ночном заявлении 11 мая Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

По итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.