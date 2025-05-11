Росіяни вдарили КАБами і дроном по Запорізькій області, поранено двох жінок

У неділю вранці російські війська двічі вдарили по селу Павлівка Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок 75 та 56 років.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі: Вранці російські окупанти завдали трьох авіаударів керованими авіабомбами по Павлівці. Внаслідок першобстрілу важке поранення отримала 75-річна жінка. Її госпіталізовано. Пошкоджено житлові будинки.

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Вдень росіяни знову атакували Павлівку, цього разу за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару поранення дістала 56-річна місцева мешканка. Їй надається медична допомога.

Дослівно: "Росіяни вдруге за день атакували село у Василівському районі. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджений будинок. Жінка отримала поранення. Їй надається необхідна допомога".

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