Россияне ударили КАБами и дроном по Запорожской области, ранены две женщины

В воскресенье утром российские войска дважды ударили по селу Павловка в Запорожской области, в результате чего ранения получили две женщины – 75 и 56 лет.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Детали: Утром российские оккупанты нанесли три авиаудара управляемыми авиабомбами по Павловке. В результате первого обстрела тяжёлое ранение получила 75-летняя женщина. Она была госпитализирована. Повреждены жилые дома.

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Днём россияне вновь атаковали Павловку – на этот раз с помощью FPV-дрона. В результате удара ранена 56-летняя местная жительница. Ей оказывается медицинская помощь.

Дословно: "Россияне во второй раз за день атаковали село в Васильевском районе. В результате попадания FPV-дрона повреждён дом. Женщина получила ранение. Ей оказывается необходимая помощь".

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