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Ердоган у розмові з Макроном запропонував Туреччину для перемовин між Україною і РФ

Марія Ємець, Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 14:48
Ердоган у розмові з Макроном запропонував Туреччину для перемовин між Україною і РФ
Republic of Türkiye Directorate of Communications

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з очільником Франції Емманюелем Макроном заявив, що настав історичний момент для припинення війни і що Туреччина готова прийняти у себе мирні перемовини між Україною та Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Ердогана у соціальній мережі X

Дослівно: "Відзначивши досягнення історичного поворотного моменту у завершенні війни між Україною і Росією, і те, що цією нагодою потрібно скористатися, президент Ердоган сказав, що Туреччина готова робити будь-який внесок зі свого боку, зокрема й прийняти у себе перемовини задля досягнення припинення вогню і сталого миру".

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Деталі: Розмова посадовців стосувалася двосторонніх відносин Франції і Туреччини, а також регіональних і глобальних справ. Французька сторона ще не публікувала заяв про деталі розмови. 

Що цьому передувало:

  • Лідер Туреччини Тайіп Ердоган зідзвонився з главою Кремля Володимиром Путіним і повідомив про готовність Анкари прийняти переговори щодо війни в Україні.

ТуреччинаМакрон
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