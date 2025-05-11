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Ердоган зідзвонився з Путіним та наголосив на припиненні вогню

Роман ПетренкоНеділя, 11 травня 2025, 14:01
Ердоган зідзвонився з Путіним та наголосив на припиненні вогню
фото: getty images

Лідер Туреччини Тайіп Ердоган зідзвонився з главою Кремля Володимиром Путіним і повідомив про готовність Анкари прийняти переговори щодо війни в Україні.

Джерело: адміністрація Ердогана

Деталі: У розмові Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення переговорів щодо України в Стамбулі.

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Президент Туреччини заявив, що його країна готова прийняти "переговори, які приведуть до сталого вирішення".

Зазначивши, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру, Ердоган сказав, що "всеосяжне припинення вогню створило б необхідні умови для мирних переговорів".

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Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.

ЕрдоганПутінТуреччинапереговори
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