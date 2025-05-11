Ердоган зідзвонився з Путіним та наголосив на припиненні вогню

Лідер Туреччини Тайіп Ердоган зідзвонився з главою Кремля Володимиром Путіним і повідомив про готовність Анкари прийняти переговори щодо війни в Україні.

Джерело: адміністрація Ердогана

Деталі: У розмові Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення переговорів щодо України в Стамбулі.

Реклама:

Президент Туреччини заявив, що його країна готова прийняти "переговори, які приведуть до сталого вирішення".

Зазначивши, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру, Ердоган сказав, що "всеосяжне припинення вогню створило б необхідні умови для мирних переговорів".

Читайте також: Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі 2022

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.