Ердоган зідзвонився з Путіним та наголосив на припиненні вогню
Лідер Туреччини Тайіп Ердоган зідзвонився з главою Кремля Володимиром Путіним і повідомив про готовність Анкари прийняти переговори щодо війни в Україні.
Джерело: адміністрація Ердогана
Деталі: У розмові Ердоган привітав заяву Путіна про відновлення переговорів щодо України в Стамбулі.
Президент Туреччини заявив, що його країна готова прийняти "переговори, які приведуть до сталого вирішення".
Зазначивши, що з’явилося вікно можливостей для досягнення миру, Ердоган сказав, що "всеосяжне припинення вогню створило б необхідні умови для мирних переговорів".
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Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.