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Эрдоган в разговоре с Макроном предложил Турцию в качестве площадки для переговоров между Украиной и РФ

Мария Емец, Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 14:48
Эрдоган в разговоре с Макроном предложил Турцию в качестве площадки для переговоров между Украиной и РФ
Republic of Türkiye Directorate of Communications

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что наступил исторический момент для прекращения войны и что Турция готова принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана в соцсети X

Дословно: "Отмечая достижение исторического поворотного момента в завершении войны между Украиной и Россией и необходимость воспользоваться этой возможностью, президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад со своей стороны, в том числе принять у себя переговоры с целью достижения прекращения огня и устойчивого мира".

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Детали: Разговор должностных лиц касался двусторонних отношений между Францией и Турцией, а также региональных и глобальных вопросов. Французская сторона пока не публиковала заявлений о деталях беседы.

Предыстория:

  • Лидер Турции Тайип Эрдоган ранее созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным и сообщил о готовности Анкары принять переговоры по урегулированию войны в Украине.

ТурцияМакрон
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