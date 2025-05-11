Эрдоган в разговоре с Макроном предложил Турцию в качестве площадки для переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что наступил исторический момент для прекращения войны и что Турция готова принять у себя мирные переговоры между Украиной и Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана в соцсети X

Дословно: "Отмечая достижение исторического поворотного момента в завершении войны между Украиной и Россией и необходимость воспользоваться этой возможностью, президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой вклад со своей стороны, в том числе принять у себя переговоры с целью достижения прекращения огня и устойчивого мира".

Реклама:

Детали: Разговор должностных лиц касался двусторонних отношений между Францией и Турцией, а также региональных и глобальных вопросов. Французская сторона пока не публиковала заявлений о деталях беседы.

Предыстория: