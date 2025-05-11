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ЗМІ: Макрон був ініціатором дзвінка до Трампа з Києва – у Вашингтоні ще не було й 7 ранку

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 11 травня 2025, 15:07
ЗМІ: Макрон був ініціатором дзвінка до Трампа з Києва – у Вашингтоні ще не було й 7 ранку
фото: ОП

За даними ЗМІ, телефонний дзвінок Трампу у дуже ранній час за Вашингтоном для спільної розмови з ним європейських лідерів, що прибули до Києва, і Зеленського здійснив президент Франції Емманюель Макрон. 

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, під час тригодинної розмови між європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці 10 травня саме Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу з мобільного телефона та розповісти американському президенту про деталі обговорень. 

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Трамп прийняв дзвінок, попри доволі ранній час у Вашингтоні – там на годиннику ще не було і 7 ранку. Вислухавши деталі, він погодився підтримати ініціативу європейських лідерів.

Politico зазначає, що дізналося про це від двох поінформованих посадовців. 

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. 

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Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

МакронТрампкоаліція рішучихпереговори
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