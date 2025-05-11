СМИ: Макрон был инициатором звонка к Трампу из Киева – в Вашингтоне еще не было и 7 утра

По данным СМИ, телефонный звонок Трампу в очень раннее время по Вашингтону для совместного разговора с ним европейских лидеров, прибывших в Киев, и Зеленского совершил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, во время трехчасовой беседы между европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце 10 мая именно Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу с мобильного телефона, чтобы рассказать американскому президенту о деталях обсуждений.

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Трамп принял звонок, несмотря на довольно раннее время в Вашингтоне – там на часах еще не было и 7 утра. Выслушав детали, он согласился поддержать инициативу европейских лидеров.

Politico отмечает, что узнало об этом от двух проинформированных чиновников.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

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После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.