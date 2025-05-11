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Троє людей дістали поранення через удари росіян по Херсонщині

Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 16:15
Троє людей дістали поранення через удари росіян по Херсонщині
Скриншот

У неділю, 12 травня, російські війська завдали артилерійських ударів по Херсону та по селищу Білозерка, унаслідок чого постраждали двоє цивільних жінок та чоловік.

Джерела: Херсонська ОВА, голова ОВА Олександр Прокудін

Деталі: У неділю російська армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона.

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Лікарі шпиталізували 76-річну жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковими пораненнями спини та стегна.

Ще одна потерпіла – 57-річна мешканка міста – отримала мінно-вибухову травму та перелом руки. Їй надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, там вибиті вікна та зруйновані балкони.

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Також близько 13:00 російські окупанти вдарили по Білозерці, унаслідок чого постраждав 61-річний житель. Снаряд влучив у його будинок, коли чоловік перебував у дворі.

Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна.

Що цьому передувало:

  • 11 травня російські війська двічі вдарили по селу Павлівка Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали двоє жінок 75 та 56 років.

Херсонобстріл
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