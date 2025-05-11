Трое человек получили ранения в результате ударов россиян по Херсонской области
В воскресенье, 12 мая, российские войска нанесли артиллерийских ударов по Херсону и посёлку Белозерка, в результате чего пострадали две мирные женщины и мужчина.
Источники: Херсонская ОВА, глава ОВА Александр Прокудин
Детали: В воскресенье российская армия нанесла артиллерийский удар по Корабельному району Херсона.
Врачи госпитализировали 76-летнюю женщину с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями спины и бедра.
Еще одна пострадавшая – 57-летняя жительница города – получила минно-взрывную травму и перелом руки. Ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
В результате обстрела повреждён многоэтажный дом: выбиты окна и разрушены балконы.
Также около 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Белозёрке, в результате чего пострадал 61-летний местный житель. Снаряд попал в его дом, когда мужчина находился во дворе.
Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лопатки и бедра.
Предыстория:
- 11 мая российские войска дважды ударили по селу Павловка Запорожской области, в результате чего ранения получили две женщины 75 и 56 лет.