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Трое человек получили ранения в результате ударов россиян по Херсонской области

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 16:15
Трое человек получили ранения в результате ударов россиян по Херсонской области
Скриншот

В воскресенье, 12 мая, российские войска нанесли артиллерийских ударов по Херсону и посёлку Белозерка, в результате чего пострадали две мирные женщины и мужчина.

Источники: Херсонская ОВА, глава ОВА Александр Прокудин

Детали: В воскресенье российская армия нанесла артиллерийский удар по Корабельному району Херсона.

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Врачи госпитализировали 76-летнюю женщину с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочными ранениями спины и бедра.

Еще одна пострадавшая – 57-летняя жительница города – получила минно-взрывную травму и перелом руки. Ей оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

В результате обстрела повреждён многоэтажный дом: выбиты окна и разрушены балконы.

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Также около 13:00 российские оккупанты нанесли удар по Белозёрке, в результате чего пострадал 61-летний местный житель. Снаряд попал в его дом, когда мужчина находился во дворе.

Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лопатки и бедра.

Предыстория:

  • 11 мая российские войска дважды ударили по селу Павловка Запорожской области, в результате чего ранения получили две женщины 75 и 56 лет.

Херсонобстрел
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