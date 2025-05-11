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Генштаб: ЗСУ відбили понад 40 атак ворога на різних напрямках

Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 17:24
Генштаб: ЗСУ відбили понад 40 атак ворога на різних напрямках
Генштаб ЗСУ

Упродовж неділі, 12 травня, Сили оборони України відбили щонайменше 46 атак російських військ на різних напрямках фронту.

Джерело: оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00

Деталі: Загалом на цей час відбулося 67 бойових зіткнень.

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Найбільш напружена ситуація – на Покровському напрямку. Там загарбники здійснили 36 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах понад десяти населених пунктів. Українські воїни вже відбили 27 атак, бої тривають.

Коротко щодо інших напрямків:

  • Харківський напрямок – відбито одну атаку поблизу Вовчанська.
  • Лиманський –  ворог атакував шість разів, чотири боєзіткнення тривають.
  • Сіверський – відбито дві атаки, один бій досі триває.
  • Краматорський – українські військові відбили три штурми, ще одне зіткнення в процесі.
  • Торецький – відбито п’ять атак окупантів.
  • Новопавлівський – два штурми були безуспішними для ворога.
  • Оріхівський – українські воїни відбили п’ять атак.
  • Придніпровський – одна атака була зупинена.
  • Курський напрямок – зафіксовано чотири бої, два з них тривають.

Крім того, на Курському напрямку ворог завдав чотири авіаудари керованими авіабомбами та здійснив понад 130 артилерійських обстрілів.

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Генштаб
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