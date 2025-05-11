Генштаб: ЗСУ відбили понад 40 атак ворога на різних напрямках

Упродовж неділі, 12 травня, Сили оборони України відбили щонайменше 46 атак російських військ на різних напрямках фронту.

Джерело: оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00

Деталі: Загалом на цей час відбулося 67 бойових зіткнень.

Реклама:

Найбільш напружена ситуація – на Покровському напрямку. Там загарбники здійснили 36 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах понад десяти населених пунктів. Українські воїни вже відбили 27 атак, бої тривають.

Коротко щодо інших напрямків:

Харківський напрямок – відбито одну атаку поблизу Вовчанська.

Лиманський – ворог атакував шість разів, чотири боєзіткнення тривають.

Сіверський – відбито дві атаки, один бій досі триває.

Краматорський – українські військові відбили три штурми, ще одне зіткнення в процесі.

Торецький – відбито п’ять атак окупантів.

Новопавлівський – два штурми були безуспішними для ворога.

Оріхівський – українські воїни відбили п’ять атак.

Придніпровський – одна атака була зупинена.

Курський напрямок – зафіксовано чотири бої, два з них тривають.

Крім того, на Курському напрямку ворог завдав чотири авіаудари керованими авіабомбами та здійснив понад 130 артилерійських обстрілів.

РЕКЛАМА:

Передісторія: