Генштаб: ЗСУ відбили понад 40 атак ворога на різних напрямках
Неділя, 11 травня 2025, 17:24
Упродовж неділі, 12 травня, Сили оборони України відбили щонайменше 46 атак російських військ на різних напрямках фронту.
Джерело: оперативне зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00
Деталі: Загалом на цей час відбулося 67 бойових зіткнень.
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Найбільш напружена ситуація – на Покровському напрямку. Там загарбники здійснили 36 спроб прорвати оборону ЗСУ в районах понад десяти населених пунктів. Українські воїни вже відбили 27 атак, бої тривають.
Коротко щодо інших напрямків:
- Харківський напрямок – відбито одну атаку поблизу Вовчанська.
- Лиманський – ворог атакував шість разів, чотири боєзіткнення тривають.
- Сіверський – відбито дві атаки, один бій досі триває.
- Краматорський – українські військові відбили три штурми, ще одне зіткнення в процесі.
- Торецький – відбито п’ять атак окупантів.
- Новопавлівський – два штурми були безуспішними для ворога.
- Оріхівський – українські воїни відбили п’ять атак.
- Придніпровський – одна атака була зупинена.
- Курський напрямок – зафіксовано чотири бої, два з них тривають.
Крім того, на Курському напрямку ворог завдав чотири авіаудари керованими авіабомбами та здійснив понад 130 артилерійських обстрілів.
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Передісторія:
- За даними Генштабу, російські окупанти за суботу, 10 травня, втратили 1310 своїх вояків, 2 танки та 33 артсистеми.