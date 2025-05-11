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Генштаб: ВСУ отбили более 40 атак врага на различных направлениях

Украинская правдаВоскресенье, 11 мая 2025, 17:24
Генштаб: ВСУ отбили более 40 атак врага на различных направлениях
Генштаб ВСУ

В течение воскресенья, 12 мая, Силы обороны Украины отбили как минимум 46 атак российских войск на различных участках фронта.

Источник: оперативная сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: Всего на данный момент зафиксировано 67 боевых столкновений.

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Наиболее напряжённая ситуация – на Покровском направлении. Там захватчики предприняли 36 попыток прорвать оборону ВСУ в районах более десяти населённых пунктов. Украинские воины уже отбили 27 атак, бои продолжаются.

Кратко по другим направлениям:

  • Харьковское направление – отражена одна атака возле Волчанска.
  • Лиманское – враг атаковал шесть раз, четыре боя продолжаются.
  • Северское – отбиты две атаки, одно столкновение всё ещё продолжается.
  • Краматорское – украинские военные отбили три штурма, ещё одно столкновение в процессе.
  • Торецкое – отражено пять атак оккупантов.
  • Новопавловское – два штурма оказались безуспешными для врага.
  • Ореховское – украинские бойцы отбили пять атак.
  • Приднепровское – одна атака была остановлена.
  • Курское направление – зафиксированы четыре боя, два из них продолжаются.

Кроме того, на Курском направлении враг нанёс четыре авиаудара управляемыми авиабомбами и совершил более 130 артиллерийских обстрелов.

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Предыстория:

  • По данным Генштаба, российские оккупанты за субботу, 10 мая, потеряли 1310 солдат, 2 танка и 33 артиллерийские системы.

Генштаб
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