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Трамп пообіцяв збільшити торгівлю з Індією та Пакистаном після укладення перемир'я

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 17:28
Трамп пообіцяв збільшити торгівлю з Індією та Пакистаном після укладення перемир'я
Дональд Трамп, фото Getty Images

Після укладення перемир'я між Індією та Пакистаном президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшити торгівлю з обома країнами й допомогти їм знайти рішення щодо спірного регіону Кашмір.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп похвалив лідерів обох країн за те, що вони погодилися зупинити агресію, і заявив, що "істотно" збільшить торгівлю з ними.

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"Я буду працювати з вами обома, щоб побачити, чи можна знайти рішення щодо Кашміру", – додав Трамп у дописі на своїй соціальній платформі Truth Social.

Міністерство закордонних справ Пакистану привітало заяву Трампа і додало, що "будь-яке справедливе і тривале врегулювання суперечки щодо Джамму і Кашміру ... має забезпечити реалізацію основних прав кашмірського народу, включаючи його невід'ємне право на самовизначення".

Перемир'я, яке набуло чинності в суботу, настало після чотирьох днів інтенсивних бойових дій між сусідами, що володіють ядерною зброєю. У найгірших за майже три десятиліття боях вони обстрілювали ракетами і безпілотниками військові об'єкти один одного, в результаті чого загинуло майже 70 осіб.

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Водночас за кілька годин після укладення перемир'я в індійському Кашмірі було зафіксовано артилерійський вогонь.

Пізно ввечері в суботу Індія заявила, що Пакистан порушив режим припинення вогню. Пакистан заявив, що дотримується угоди, і звинуватив Індію в порушеннях.

За словами свідків Reuters, на світанку бої і вибухи вщухли, а в більшості прикордонних районів Індії після відключення електроенергії в ніч на суботу було відновлено електропостачання.

Індія з індуїстською більшістю і Пакистан з мусульманською більшістю керують частиною Кашміру, але претендують на всю територію, і двічі воювали за гімалайський регіон. Індія звинувачує Пакистан в організації повстання на своїй частині території, але Пакистан заявляє, що надає лише моральну, політичну та дипломатичну підтримку кашмірським сепаратистам.

ТрампІндіяПакистанторгівля
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