Трамп пообещал увеличить торговлю с Индией и Пакистаном после заключения перемирия

После заключения перемирия между Индией и Пакистаном президент США Дональд Трамп пообещал увеличить торговлю с обеими странами и помочь им найти решение по спорному региону Кашмир.

Источник: Reuters

Детали: Трамп похвалил лидеров обеих стран за то, что они согласились остановить агрессию, и заявил, что "существенно" увеличит торговлю с ними.

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"Я буду работать с вами обоими, чтобы увидеть, можно ли найти решение по Кашмиру", – добавил Трамп в посте на своей социальной платформе Truth Social.

Министерство иностранных дел Пакистана приветствовало заявление Трампа и добавило, что "любое справедливое и длительное урегулирование спора по Джамму и Кашмиру ... должно обеспечить реализацию основных прав кашмирского народа, включая его неотъемлемое право на самоопределение".

Перемирие, вступившее в силу в субботу, наступило после четырех дней интенсивных боевых действий между соседями, обладающими ядерным оружием. В худших за почти три десятилетия боях они обстреливали ракетами и беспилотниками военные объекты друг друга, в результате чего погибло почти 70 человек.

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В то же время через несколько часов после заключения перемирия в индийском Кашмире был зафиксирован артиллерийский огонь.

Поздно вечером в субботу Индия заявила, что Пакистан нарушил режим прекращения огня. Пакистан заявил, что придерживается соглашения, и обвинил Индию в нарушениях.

По словам свидетелей Reuters, на рассвете бои и взрывы утихли, а в большинстве приграничных районов Индии после отключения электроэнергии в ночь на субботу было восстановлено электроснабжение.

Индия с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством управляют частью Кашмира, но претендуют на всю территорию, и дважды воевали за гималайский регион. Индия обвиняет Пакистан в организации восстания на своей части территории, но Пакистан заявляет, что оказывает лишь моральную, политическую и дипломатическую поддержку кашмирским сепаратистам.