Армія РФ вдарила по житловому сектору на Харківщині: постраждали дві жінки

Удень в неділю російські війська скинули керовану авіабомбу на село Садовод на Харківщині, внаслідок чого постраждали дві жінки, пошкоджено два житлові будинки.

Джерело: ДСНС Харківщини

Деталі: Внаслідок атаки росіян пошкоджено два двоповерхові житлові будинки. У будівлях та господарських спорудах спалахнула пожежа, що охопила площу близько 130 квадратних метрів.

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Постраждали дві жінки, у яких діагностували гостру стресову реакцію.

До ліквідації наслідків удару було залучено два пожежно-рятувальні відділення та медичний підрозділ ДСНС.

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