Армия РФ ударила по жилому сектору в Харьковской области: пострадали две женщины

Днём в воскресенье российские войска сбросили управляемую авиабомбу на село Садовод в Харьковской области, в результате чего пострадали две женщины, повреждены два жилых дома.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Детали: В результате атаки россиян были повреждены два двухэтажных жилых дома. В зданиях и хозяйственных постройках вспыхнул пожар, охвативший площадь около 130 квадратных метров.

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Пострадали две женщины, у которых диагностировали острую стрессовую реакцию.

Для ликвидации последствий удара были привлечены два пожарно-спасательных подразделения и медицинское подразделение ГСЧС.

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