Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ у Туреччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп зазначив, що вважає за необхідне погодитись на пропозицію Москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня попри те, що Кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

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Пряма мова Трампа: "Президент Росії Путін не хоче угоди про перемир’я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитися на це, негайно.

Щонайменш вони зможуть з’ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно".

Деталі: Водночас він додав, що вже має сумніви у можливості домовленості між Україною і РФ, та висловив невдоволення тим, що Москва привласнює собі перемогу над нацистською Німеччиною.

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"Починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуваннями перемоги у Другій світовій війні – яка і близько не могла бути виграна без Сполучених Штатів", – написав він.

Трамп завершив допис фразою великими літерами "Проведіть ту зустріч, зараз".

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