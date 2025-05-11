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Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ у Туреччині

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 19:33
Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ у Туреччині
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп зазначив, що вважає за необхідне погодитись на пропозицію Москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня попри те, що Кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

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Пряма мова Трампа: "Президент Росії Путін не хоче угоди про перемир’я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитися на це, негайно.

Щонайменш вони зможуть з’ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно". 

 

Деталі: Водночас він додав, що вже має сумніви у можливості домовленості між Україною і РФ, та висловив невдоволення тим, що Москва привласнює собі перемогу над нацистською Німеччиною. 

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"Починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуваннями перемоги у Другій світовій війні – яка і близько не могла бути виграна без Сполучених Штатів", – написав він.

Трамп завершив допис фразою великими літерами "Проведіть ту зустріч, зараз". 

Передісторія:

  • Під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США. 
  • Перед цим оголошенням вони провели спільну телефонну розмову з Дональдом Трампом.
  • Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
  • Лідери Франції та Німеччини також заявили, що перед початком перемовин від Росії очікують згоди на припинення вогню. Такі ж сигнали пролунали від команди Трампа.

ТрамппереговориРосіяТуреччина
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