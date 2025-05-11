Трамп требует, чтобы Украина согласилась на переговоры с РФ в Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда"
Детали: Трамп отметил, что считает необходимым согласиться на предложение Москвы начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая, несмотря на то, что Кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.
Прямая речь Трампа: "Президент России Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной, но вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы вести переговоры о возможном завершении кровопролития. Украина должна согласиться на это, немедленно.
По меньшей мере они смогут выяснить, возможна сделка или нет, а если нет, то европейские лидеры и США будут понимать, какова ситуация, и смогут действовать соответственно".
Детали: В то же время он добавил, что уже сомневается в возможности договоренности между Украиной и РФ, и выразил недовольство тем, что Москва присваивает себе победу над нацистской Германией.
"Начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне – которая и близко не могла быть выиграна без Соединенных Штатов", – написал он.
Трамп завершил сообщение фразой большими буквами "Проведите ту встречу, сейчас".
Предыстория:
- Во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.
- Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- Лидеры Франции и Германии также заявили, что перед началом переговоров от России ожидают согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.