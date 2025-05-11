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На Харківщині через атаки ворожих дронів поранено трьох цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 20:41
На Харківщині через атаки ворожих дронів поранено трьох цивільних
наслідки обстрілів Харківщини, фото прокуратури

Внаслідок атак ворожих безпілотників на Харківщині в неділю поранено трьох цивільних.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Зафіксовано влучання ворожих FPV-дронів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок удару безпілотника, завданого близько 12:30 по с. Івашки, поранено 54-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості його ушпиталено.

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Крім того, о 16:00 ЗС РФ поцілили дроном по автомобілю в с. Баранівка. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранено подружжя – 53-річного чоловіка та жінку 54 років. Постраждалим надається медична допомога".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що вдень у неділю російські війська скинули керовану авіабомбу на село Садовод на Харківщині, внаслідок чого постраждали дві жінки, пошкоджено два житлові будинки.

Харківська областьвійна
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