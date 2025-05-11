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На Харьковщине из-за атак вражеских дронов ранены трое гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 мая 2025, 20:41
На Харьковщине из-за атак вражеских дронов ранены трое гражданских
последствия обстрелов Харьковщины, фото прокуратуры

В результате атак вражеских беспилотников на Харьковщине в воскресенье ранены трое гражданских.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Зафиксировано попадание вражеских FPV-дронов по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате удара беспилотника, нанесенного около 12:30 по с. Ивашки, ранен 54-летний мужчина. В состоянии средней тяжести он госпитализирован.

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Кроме того, в 16:00 ВС РФ попали дроном по автомобилю в с. Барановка. Транспортное средство получило повреждения, ранены супруги – 53-летний мужчина и женщина 54 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что днем в воскресенье российские войска сбросили управляемую авиабомбу на село Садовод на Харьковщине, в результате чего пострадали две женщины, повреждены два жилых дома.

Харьковская областьвойна
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