Генштаб: На Покровському напрямку захисники знешкодили 368 окупантів, близько 200 – безповоротно

ілюстративне фото зі сторінки Генштабу у facebook

За даними Генштабу, на Покровському напрямку в неділю, 11 травня, українські захисники знешкодили 368 окупантів, з них 193 — безповоротно.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Покровському напрямку минулої доби українські захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають.

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За попередніми даними Генштабу, в неділю на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 368 окупантів, з них 193 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи.

Нагадаємо: Генштаб повідомляв, що з початку минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.