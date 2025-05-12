Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На Покровском направлении защитники обезвредили 368 окупантов, около 200 – безвозвратно

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 мая 2025, 00:42
Генштаб: На Покровском направлении защитники обезвредили 368 окупантов, около 200 – безвозвратно
иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

По данным Генштаба, на Покровском направлении в воскресенье, 11 мая, украинские защитники обезвредили 368 окупантов, из них 193 — безвозвратно.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще девять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

Реклама:

По предварительным данным Генштаба, в воскресенье на этом направлении Силы обороны обезвредили 368 окупантов, из них 193 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили пять боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА; также повредили боевую бронированную машину, автомобиль, четыре мотоцикла и четыре артиллерийские системы.

Напомним: Генштаб сообщал, что с начала прошедших суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.

российско-украинская войнапотери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
США объявили о торговом соглашении с Китаем
ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЖИДАЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ И ЛИЧНО БУДУ ЖДАТЬ ПУТИНА В ТУРЦИИ
После задержания и.о. комбата командир 155-й бригады призвал сообщать о коррупции
видео"Привет, Дональд": Макрон показал, как звонил Трампу из Киева
Папа Римский Лев XIV в своём первом воскресном обращении призвал к миру в Украине
Все новости...
российско-украинская война
Туск отреагировал на намерения Кремля уклониться от 30-дневного перемирия
Экс-советник Трампа: Путин рискует "переиграть", продолжая отказываться от перемирия
Мерц высказался за подход "сначала прекращение огня, потом переговоры"
Последние новости
01:42
ОбновленоХАМАС заявил об освобождении заложника, Трамп отреагировал
00:42
Генштаб: На Покровском направлении защитники обезвредили 368 окупантов, около 200 – безвозвратно
00:20
обновлено от 23:35Ожидание "перемирия": россияне запустили ударные БпЛА с севера
23:51
Канада, США и Германия продолжили громить соперников на чемпионате мира по хоккею
23:06
Более 80% французов хотели бы референдум по вопросам, которые их больше всего беспокоят
22:58
Сборная Украины по гандболу проиграла Фарерам, но чудом вышла на ЕВРО-2026
22:43
Генштаб: На фронте с начала суток 111 боев, почти половина – на Покровском направлении
22:24
Премьер Польши обвинил российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве год назад
22:09
В ОККО рассказали, на что потратят 1,26 миллиардов гривен дивидендов
21:56
Зарко стал первым французом, который выиграл домашний Гран-При MotoGP с 1954 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: