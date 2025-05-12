Генштаб: На Покровском направлении защитники обезвредили 368 окупантов, около 200 – безвозвратно

иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

По данным Генштаба, на Покровском направлении в воскресенье, 11 мая, украинские защитники обезвредили 368 окупантов, из них 193 — безвозвратно.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще девять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

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По предварительным данным Генштаба, в воскресенье на этом направлении Силы обороны обезвредили 368 окупантов, из них 193 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили пять боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА; также повредили боевую бронированную машину, автомобиль, четыре мотоцикла и четыре артиллерийские системы.

Напомним: Генштаб сообщал, что с начала прошедших суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.