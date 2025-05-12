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Кремль маніпулює темою припинення вогню в Україні – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 12 травня 2025, 04:44
Кремль маніпулює темою припинення вогню в Україні – ISW
иллюстративное фото: Getty Images

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль намагається маніпулювати у дискусіях щодо припинення вогню і підірвати єдність України, США та Європи в цьому питанні

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що правитель Росії Володимир Путін намагається маніпулювати поточними дискусіями щодо припинення вогню та майбутнього миру в Україні, ймовірно, намагаючись підірвати єдність України, США та Європи навколо повного 30-денного припинення вогню в Україні.

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У звіті вказують на те, що кремлівські чиновники нещодавно активізували свою взаємодію із західними ЗМІ, намагаючись безпосередньо звертатися до адміністрації Трампа та американської громадськості та зображувати умови капітуляції України, запропоновані Росією, як розумні.

Експерти зазначають, що звернення Путіна 11 травня та нещодавні інтерв'ю речника Кремля Дмитра Пєскова західним ЗМІ є частиною спроби впровадити кремлівські наративи в західний інформаційний простір, спрямовані на те, щоб переконати Захід, що Росія здатна військово підкорити всю Україну і залякати Україну і Захід, щоб змусити їх погодитися на вимоги Росії.

Дослівно зі звіту: "Риторичні заяви Путіна – це спроба приховати обмеження можливостей російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років.

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Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії.

Кремль хибно зображує себе готовим до добросовісних переговорів з Україною, продовжуючи атакувати на передові українські позиції та створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки".

Ключові висновки ISW за 11 травня:

  • Путін закликав Росію та Україну відновити двосторонні переговори на основі Стамбульських протоколів початку 2022 року, які містять вимоги Росії щодо повної капітуляції України. Будь-яка угода, заснована на цих протоколах, буде документом про капітуляцію.
  • Путін також продовжує вимагати, щоб будь-які переговори стосувалися передбачуваних Росією "першопричин" війни в Україні.
  • Путін намагається маніпулювати поточними переговорами щодо припинення вогню та майбутнього миру в Україні, ймовірно, щоб підірвати єдність України, США та Європи навколо всеохоплюючого 30-денного припинення вогню в Україні.
  • Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняли пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести двосторонні переговори в Туреччині 15 травня.
  • Українські війська просунулися поблизу Торецька. Російські війська просунулися на півночі Харківського та Новопавлівського напрямків.

Росіяросійсько-українська війнаперемир’яISW
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