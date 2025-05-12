Кремль манипулирует темой прекращения огня в Украине – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль пытается манипулировать в дискуссиях о прекращении огня и подорвать единство Украины, США и Европы в этом вопросе
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что правитель России Владимир Путин пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущего мира в Украине, вероятно, пытаясь подорвать единство Украины, США и Европы вокруг полного 30-дневного прекращения огня в Украине.
В отчете указывают на то, что кремлевские чиновники недавно активизировали свое взаимодействие с западными СМИ, пытаясь непосредственно обращаться к администрации Трампа и американской общественности и изображать условия капитуляции Украины, предложенные Россией, как разумные.
Эксперты отмечают, что обращение Путина 11 мая и недавние интервью спикера Кремля Дмитрия Пескова западным СМИ являются частью попытки внедрить кремлевские нарративы в западное информационное пространство, направленные на то, чтобы убедить Запад, что Россия способна военно покорить всю Украину и запугать Украину и Запад, чтобы заставить их согласиться на требования России.
Дословно из отчета: "Риторические заявления Путина - это попытка скрыть ограничения возможностей российских военных и отвлечь внимание от неспособности России достичь какого-либо значительного прогресса на поле боя в течение последних двух лет.
Путин и другие кремлевские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины, и до сих пор отказываются рассматривать любое мирное соглашение, которое не соответствует всем требованиям России.
Кремль ложно изображает себя готовым к добросовестным переговорам с Украиной, продолжая атаковать на передовые украинские позиции и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы".
Ключевые выводы ISW за 11 мая:
- Путин призвал Россию и Украину возобновить двусторонние переговоры на основе Стамбульских протоколов начала 2022 года, которые содержат требования России о полной капитуляции Украины. Любое соглашение, основанное на этих протоколах, будет документом о капитуляции.
- Путин также продолжает требовать, чтобы любые переговоры касались предполагаемых Россией "первопричин" войны в Украине.
- Путин пытается манипулировать текущими переговорами о прекращении огня и будущего мира в Украине, вероятно, чтобы подорвать единство Украины, США и Европы вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли предложение президента России Владимира Путина провести двусторонние переговоры в Турции 15 мая.
- Украинские войска продвинулись вблизи Торецка. Российские войска продвинулись на севере Харьковского и Новопавловского направлений.