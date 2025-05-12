Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждала 10-річна дитина
Понеділок, 12 травня 2025, 09:43
12 травня російські війська вдарили по будинку в селищі Білозерка Херсонської області, під завалами зруйнованої оселі опинилася 10-річна дівчинка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС
Пряма мова Прокудіна:" У Білозерці через російський обстріл постраждала дитина. Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка".
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Деталі: Повідомляється, що рятувальники дістали дитину з-під уламків і передали медикам. У дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.
Доповнено: У ДСНС зазначили, що окупанти зруйнували будинок і господарчу споруду, яка загорілася після влучання. Рятувальники ліквідували пожежу.
Що передувало:
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- 11 травня російські війська завдали артилерійських ударів по Херсону та селищу Білозерка, внаслідок чого постраждали дві жінки 57 та 76 років та 61-річний чоловік.