Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждала 10-річна дитина

12 травня російські війська вдарили по будинку в селищі Білозерка Херсонської області, під завалами зруйнованої оселі опинилася 10-річна дівчинка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС

Пряма мова Прокудіна:" У Білозерці через російський обстріл постраждала дитина. Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка".

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фото: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що рятувальники дістали дитину з-під уламків і передали медикам. У дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

фото: ДСНС

Доповнено: У ДСНС зазначили, що окупанти зруйнували будинок і господарчу споруду, яка загорілася після влучання. Рятувальники ліквідували пожежу.

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