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Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждала 10-річна дитина

Анастасія ПроцПонеділок, 12 травня 2025, 09:43
Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждала 10-річна дитина
ФОТО: ДСНС 

12 травня російські війська вдарили по будинку в селищі Білозерка Херсонської області, під завалами зруйнованої оселі опинилася 10-річна дівчинка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС

Пряма мова Прокудіна:" У Білозерці через російський обстріл постраждала дитина. Внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка".

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фото: ДСНС 

Деталі: Повідомляється, що рятувальники дістали дитину з-під уламків і передали медикам. У дівчинки виявили вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

 
фото: ДСНС 

Доповнено: У ДСНС зазначили, що окупанти зруйнували будинок і господарчу споруду, яка загорілася після влучання. Рятувальники ліквідували пожежу.

Що передувало:

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  • 11 травня російські війська завдали артилерійських ударів по Херсону та селищу Білозерка, внаслідок чого постраждали дві жінки 57 та 76 років та 61-річний чоловік. 

Херсонська областьдітиобстріл
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